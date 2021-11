Öğretmenler Gününde genç öğretmenler yemin etti

Bursa'da Öğretmenler Günü kutlamalarında 10 öğretmen göreve başlamak için yemin etti. Ayrıca bu sene emekliliğe ayrılan öğretmenlere Bursa Valisi Yakup Canpolat tarafından plaket takdim edildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Merinos AKKM'de devam eden törene Vali Yakup Canpolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı. 10 öğretmen göreve başlamak için yemin ederken, emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi. Şehit öğretmenlerin de anıldığı programda okullar tarafından müzik ve şiir dinletisi sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, yaptığı konuşmada, “ Kıymetli öğretmenlerimiz. Öğretmenler Günü vesilesiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler üstü seviyeye taşıma hedefiyle hareket ederek, her günü bir diğerinden farklı olan, üreten ve üretim için ilham veren, her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çabalayan öğretmenlerimiz, milletimizin geleceğini temin edeceklerdir. Öğretmenlerimiz yarınlarımızın ümidi evlatlarımızı, vatanını ve milletini seven, insan hakları ve demokrasiyi özümsemiş, millî ve manevî değerlerine sahip çıkan fertler olarak yetiştirme görevini fedakârca yerine getirmektedir. Atatürk, “Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkâr öğretmendir” diyor. Öğretmenlik bir hayat tarzıdır. Zaman ve mekândan bağımsız, özünde en yüce duyguları barındıran akıl ve gönül işidir. Yerli, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilimsel ve akademik çalışmalarında öne çıkan, yaptığı her işi en iyi şekilde yapan, ülkemizi 2023-2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerletecek bir nesil öğretmenlerimizin eseri olacaktır” ifadelerini kullandı.