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Öğretmenler gününün en güzel sürprizi

Bursa’da geçtiğimiz yıl öğretmenler gününde sınıf öğretmenlerinin evinin önünde havai fişek patlatıp balon uçuran öğrenciler bu yılda öğretmeleri için yazdıkları şiire klip çekti.

Bursa'da geçtiğimiz yıl öğretmenler gününde sınıf öğretmenlerinin evinin önünde havai fişek patlatıp balon uçuran öğrenciler bu yılda öğretmeleri için yazdıkları şiire klip çekti.


Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde bulunan Hasanağa Toki Şehit Piyade Er Kadirçavuşoğlu İlköğretim Okulu 4/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Raziye Soydan'a 24 Kasım için özel bir şiir yazdı. Bu şiire bir de klip çeken öğrenciler, öğretmenlerine bu özel günde anlamlı bir hediye vererek, unutulmaz bir an yaşamalarını sağladı. Her bir öğrencinin bir mısrayı okumasıyla hazırlanan klipte, öğrenciler öğretmenlerine karşı olan sevgilerini dile getirdi. Öğrenciler geçtiğimiz yılda Raziye öğretmenin evinin önünde havai fişek patlatıp balon uçurmuşlardı.

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