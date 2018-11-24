Öğretmenler Gürsu Adrenalin Park'ta buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Gürsu Adrenalin Park'ta biraraya gelen öğretmenler doğayla iç içe bir gün yaşadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Gürsu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrul Döğen, Gürsu protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Aydınlık yarınlara olan inancımızla, değerli öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Öğretmenlerimizin ışığıyla yetişecek gelecek nesillerin, vatanına, milletine, ailesine, manevi değerlerimize bağlı, bilgiye odaklı, üreten nesiller olarak ülkemizi hep ileri götüreceğine olan inancımız sonsuz. Öğretmenlerimiz, gençlerimizi aydınlık yarınlarımız için yetiştirirken bizler de, ilçemize yeni okullar kazandırabilmek için çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Hızla gelişen ve nüfusu artan ilçemizde eğitim alanındaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın dayanışmasıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın kültür, spor ve sanat alanlarında gelişmeleri için çeşitli projelere imza atıyoruz. Bunların birçoğunda da değerli öğretmenlerimiz en önemli mihenk taşımız. Bu kutsal yolda verdikleri emekler için öğretmenlerimize minnetlerimi sunar, tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım” dedi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla, ilçedeki tüm öğretmenlere mektup gönderen Başkan Işık, Ak Parti İlçe Teşkilatı'yla birlikte okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek hediye etti ve öğretmenlerin gününü kutladı. Adrenalin Park'ta doğanın tadını çıkaran öğretmenler, sunulan gösterilerle de keyifli anlar yaşadı.