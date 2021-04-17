"Öğretmenler için meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalı"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman "Ek gösterge ve öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması için neyi bekliyorsunuz. Öğretmenlere destek olabilecek bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Memnuniyet katsayısını artıracak, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek gösterge artışını sağlayacak bir düzenleme bir an önce hazırlanarak hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube, 2021 yılı Nisan ayı il divan toplantısını, Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman'nın katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya Şube yönetimi ile ilçe başkanları ve ilçe yönetimleri katıldı. Divan üyeleri toplantıda pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu, güncel konuları istişare ederek kararlar aldı. Muammer Karaman yaptığı konuşmada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Vesayetin izlerinin tamamen silinmesi konusunda sorumluluk alan bir teşkilatız"

Millî iradenin yanında yer alan, medeniyet ve inanç değerlerine bağlı olan, eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin haklarını kararlılıkla savunan, kimden gelirse gelsin haksızlığın karşısında duran, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için ter akıtan, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için gayret gösteren, vesayetin izlerinin tamamen silinmesi konusunda sorumluluk alan, sorunun değil çözümün parçası olan, verdikleri mücadeleyi kazanımlarla taçlandıran bir teşkilat olarak hak için, emek için, özgürlük için var güçleriyle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini kaydeden Karaman, “Kazanım elde etme, sorun çözme, iyi, güzel ve doğru çalışmalar yapma, mazlum ve mağdura el uzatma, nesiller yetiştirme hedefimizden sapmadan; medeniyet değerlerimiz doğrultusunda bir gelecek inşa etmek idealiyle yol alıyoruz. Çabalarımızın sonuç vermesi için, dün olduğu gibi, emek harcamayı sürdüreceğiz” dedi.

"Sorun odaklı değil çözüm odaklı sendikacılık yapıyoruz"

Eğitim-Bir-Sen olarak sorun odaklı değil çözüm odaklı sendikacılık yapıyoruz diyen, Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman yaptığı konuşmada; divan üyelerinin sorularını da cevaplandırdı. Meslek kanunundan 3600 ek gösterge konusuna, İlksan seçimlerinin ertelenmesi konusundan Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği yazılara, pandemi sürecinin getirdiği eğitim sorunlarından sendikal çalışmalara, 15 Mayıs mutabakatına girerken yetkiyi daha ileriye taşımanın öneminden önümüzdeki toplu sözleşme sürecine, maaşların değer kaybından vergi dilimine, öğretmen atamadan özür grubu atamalarına, Bursa'ya özel bir konu olan 2016 mağdurlarından sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına, Meslek liselerinin sorunlarından ilçelere özgü yerel sorunları içeren birçok konuda divan üyeleri başkanlarının sorularını cevaplandırdı. “24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde sözü verilen 3600 ek gösterge ve öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması için daha ne kadar zaman geçmesi gerekiyor” diye soran Karaman, “Vaatlerin gereğinin yerine getirilmemesi, hem vaatte bulunanlara hem de beklenti içerisine sokulan kamu görevlilerine zarar vermektedir. Öğretmenlere destek olabilecek bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Memnuniyet katsayısını artıracak, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek gösterge artışını sağlayacak bir düzenleme bir an önce hazırlanarak hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı. Şube Başkanı Ramazan Acar da yerelde eğitim çalışanlarının sorunlarına değinerek, salgın sürecinin eğitime etkileri konusunda bilgilendirme yaptı. Şube başkan yardımcıları sorumlu oldukları alanlarda, ilçe başkanları ise ilçeleri hakkında kısa bilgilendirmelerde bulundular. Acar, salgın tedbirlerine bağlı kalarak sendikal çalışmalarını sürdüreceklerini, Eğitim-Bir-Sen ailesine yeni üyeler kazandırmak için 15 Mayıs'a kadar çaba harcayacaklarını söyleyerek, başta genel başkan yardımcısı Muammer Karaman olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.