Öğretmenler OSMEK ile kendi kupalarını tasarladılar

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan OSMEK'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için porselen kupa boyama atölyesi gerçekleştirildi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen atölyede, toplam 20 öğretmen, kendi tasarladıkları kupaları boyadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla standı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, özellikle kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta ön plana çıkmalarını sağlamak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Onların meslek sahibi olmaları adına, OSMEK çatısı altında çeşitli kurslar düzenliyoruz. Orada verimli vakit geçirip meslek öğreniyorlar, sonrasında da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kısaca, her şeyin temelinde eğitim var” dedi.

Düzenlenen etkinlik ile öğretmenlerin stres attığını belirten Başkan Dündar, “Öğretmenlerimiz, burada kendi tasarladıkları kupaları boyadılar. Bir şeyler üretmenin heyecanıyla motivasyonlarını artırdılar. Kendilerini tebrik ediyor, öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Eğer iyi bir nesil yetiştirebiliyorsak bu sadece kendimiz için değil, tüm insanlık adına yapılan bir hizmettir. Öğretmenlerimizi sadece 24 Kasım'da değil, her zaman saygıyla hatırlamalıyız” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe katılarak güzel vakit geçiren öğretmenler de, tasarladıkları el emeği kupalarla birlikte böyle anlamlı bir günde kendilerine verdiği destekler için Başkan Dündar'a teşekkür ettiler.