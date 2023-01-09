Öğretmenlere özel bilgi şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimcilere özel düzenlendiği “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” konferansları serisinin 5'incisi, “Geleceği Şekillendirmek için Hayal Et ve Harekete Geç” temasıyla 15 Ocak Pazar günü yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin “Geleceği Şekillendirmek için Hayal Et ve Harekete Geç” temasıyla bu yıl 5'incisini düzenleyeceği Eğitimde Yeni Yaklaşıklar Konferansı, 15 Ocak 2023 Pazar günü 12.30 ile 18.00 saatleri arasında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bursa'daki tüm eğitimciler ve eğitime gönül verenlere açık olan ücretsiz konferansta, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Doç. Dr. Yavuz Samur ve Doç. Dr. Burak Karabey, sunumlarıyla eğitim modellerinde yeni yaklaşımları ele alacak.