Öğretmenlere ‘tükenmişlik sendromu' eğitimi

Hacı Mehmet Zorlu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde eğitim veren 65 öğretmene yönelik ‘Bir Destek, Bir Nefes, Bin Huzur' projesi çerçevesinde ‘Tükenmişlik Sendromu ve başa çıkma yolları' konulu konferans verildi. Konferansta bıkkınlık, yorgunluk, tükenmişlik ve stres gibi meselelerin son günlerde en çok karşılaşılan sıkıntılar olduğunu dile getiren Uzman Psikolog Cihad Kaya, tükenmişlik duygusunun stresle ilişkilendirildiğinde sıkıntının bir kat daha üst düzeye çıktığını söyledi. Tükenmişlik sendromunun nedenleri ve başa çıkma yöntemleri hakkında çeşitli bilgiler veren Kaya, özellikle dezavantajlı gruplarla çalışan öğretmenlerin kendilerini motive tutabilmeleri için dikkat etmesi gerekenleri ve daha verimli hizmet verebilmek için nasıl bir çalışma şekli edinmeleri gerektiği konusunda bilgiler aktardı. İklim değişikliklerine bağlı olarak insanların duygu durumlarında da değişiklikler olabileceğinin anlatıldığı konferansta, uyku, beslenme düzeni ve sağlıklı iletişim becerisi geliştirmenin önemine dikkat çekildi.