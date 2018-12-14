Öğün kaçırma diyabetten kaç

Dünya genelinde yaklaşık 150 milyon kişinin hayatını etkileyen diyabet, halk sağlığı açısından önem arz etmeye devam ediyor. Bu denli yaygın olan diyabet konusunda, beslenme ve sağlıklı yaşama yönelik öğretmen ve öğrencilere seminer veren VM Medical Park Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Enes Çağrı Kaleli, “Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Bireye uygun vücut ağırlığı sağlanmalı ve sürdürülmeli. İnsülin veya ilaç zamanlarına ve dozlarına dikkat edilmeli. Yürüyüş gibi önerilen fiziksel aktivitelere özen gösterilmeli ve sigaradan uzak durulmalı” diye konuştu.

Diyabette beslenme konusunda püf noktaları olduğunu vurgulayan Enes Çağrı Kaleli, “3 ana, 2-3 ara öğün şeklindeki bir beslenme düzeni öneriyoruz. Sadece karbonhidrat, yağ veya protein içeren bir düzen yerine her besin öğesinden yeterli miktarda olması kan şekerinin de dengeli ilerlemesinde önemli. Saat kaçırmamak ve öğünlerin arasını 2,5-3 saat tutmak, temel kurallardandır” dedi.

Yapay tatlandırıcılara da değinen Kaleli, “Enerji içerenler fazla tüketildiğinde kan şekerini yükseltebilir. Diyet ürünler ise adına aldanılıp kullanılmamalı. Diyet ürünün içeriğinin bize uygun olup olmadığına bakılmalı. Dünya Sağlık Örgütü aspartam, sakkarin ve asesulfam-k gibi enerji içermeyen tatlandırıcıların az miktarda kullanılmasının zararı olmayacağını bildirmiştir” ifadelerini kullandı.