Okan Tüysüz Bursa'nın depremselliğini ele aldı

Nilüfer Belediyesi'nin konuğu olan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bursa ve Nilüfer'in diri faylara sahip olduğunu ifade ederek, her an 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeli olduğunu söyledi.

Muhtemel bir Marmara depremine hazırlıksız yakalanmamak için çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, bu çalışmalar çerçevesinde Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz'ü ağırladı. Nilüfer Barış Meclisi Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, ‘Türkiye'nin depremleri' konulu bir sunum yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve idari müdürler ile uzman personelin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Tüysüz, Türkiye, Bursa ve Nilüfer'in depremselliği üzerine bilgi verdi. Türkiye'nin yıllardır büyük depremlere maruz kaldığını ve diri kuşak üzerinde olduğunu hatırlatan Tüysüz, “Depremlerin önceden belirlenmesi mümkün değil. Hiçbir deprem karakteristik olarak birbirine benzemez. Türkiye, 20 milyon yıldır Arap yarımadasının üzerine gelmesine maruz kalıyor. Ayrıca Girit üzerinden Afrika kıtası ülkemizi kendine doğru çekiyor. Türkiye bir yandan itilip bir yandan çekilerek fay hatlarının batıya kaymasına yol açıyor. Türkiye'de 485 tane diri fay var. Türkiye en büyük Erzincan'da 7,9 deprem yaşamış. Son 100 yılda 20 tane, 7 üzeri deprem gerçekleşmiş. Maalesef Türkiye'de deprem olmaya devam edecek. Bu sebeple gereken dersleri çıkartarak önlemler almamız şart. Yoksa daha çok can yanar” dedi.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin olma yakınlığının ender karşılaşılan bir durum olduğunu ifade eden Tüysüz, “Bu büyük deprem kötü zemin şartı ve dayanıksız yapı stokları sonucu afete yol açtı. Depremin etkisi açıklanan değerin çok üzerinde oldu. Bölgede stres farklı taraflara kaydı. Bingöl çevresi, Kadirli -Adana, Samandağ-Kıbrıs arasını takip ediyoruz. Deprem gerçeğinden kaçamayız ama önlem alarak zarardan korunabiliriz” diye konuştu.

Bursa ve Nilüfer'in depremselliğine de değinen Okan Tüysüz, Bursa'nın diri faya sahip illerden biri olduğunu vurguladı. Bursa'da 1855 yılından buyana büyük deprem yaşanmadığına dikkati çeken Tüysüz, “Kuzey Marmara'daki fay sisteminde 7,2 ila 7,6, Güney'deki Bursa'nın içinden geçen sistemde de 7 üzerinde deprem üretme potansiyeli var. Bursa'da uzun yıllardır yıkıcı deprem olmamış. Depremlerin geleceği fayların geçmişinden belli olur. Nilüfer'deki fayın 3 parçalı olduğunu görüyoruz. Ne kadar deprem üreteceğini net olarak söyleyemeyiz” şeklinde konuştu.