‘Okçuluk' öğrencilerle buluştu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü okçuluk branşı, Özel Çakır Okulları'nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilere okçuluk sporunun geçmişi ve bugünü anlatıldı.

Okulun konferans salonundaki programda Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay, Antrenör Tülay Temel ve okçuluk sporcuları öğrencilere okçuluk sporunun önemli özelliklerini aktardı. Okçuluğun uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir spor olduğunu söyleyen Ömer Cihat Bay, bu sporun yapılan en güvenli sporlar arasında olduğunu ifade etti. Okçuluk branşının Büyükşehir Belediyespor Kulübü içerisinde yeni olmasına rağmen önemli izler bıraktığını belirten Bay, “Okçuluk sporunun dikkat, odaklanma ve fiziksel gelişime önemli katkıları olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor ve tavsiye ediliyor. Ayrıca bu spor en güvenli sporlar arasındadır. Kurallar dahilinde sporcu ve hedefi arasındaki mesafede herhangi bir canlı bulunduğunda atış gerçekleşmez. Yine sporcu atışını yaptığında diğer sporcular atışlarını gerçekleştirene kadar yerinden ayrılamaz. Okçuluk branşı, olarak bir yılı aşkın sürede Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü içinde faaliyet gösteriyoruz. Bu süre zarfında yaz-kış spor okullarımızda eğitim alan öğrencilerimiz artık kulübümüzün bünyesinde lisanslı sporcu olarak yer alıyorlar ve Türkiye şampiyonlarında mücadele ediyorlar. Bütün bunların dışında hem spor yapmak hem de sosyalleşme adına önemli bir fırsat. Bu sporu yapmak isteyen tüm öğrencilerimizi tesislerimize bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Antrenör Tülay Temel, öğrencilere hızlandırılmış okçuluk eğitimi verdi. Okları hedefe göndermek için yarışan öğrenciler etkinlikten mutluluk duyduklarını belirterek, teşekkür etti.