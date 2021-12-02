Okçuoğlu, Osmanlı minyatürlerini anlattı

Seminer dizisinin ilkinde Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Osmanlı kültür tarihi açısından son derece önemli olan minyatürleri anlattı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sanat Okumaları kapsamında sanatın farklı dallarında seminerler gerçekleştirmeye devam ediyor. Aralık ayında “Minyatürlerden Duvar Resimlerine Osmanlı Görsel Kültürü” başlıklı bir seminer dizisi düzenleniyor. İstanbul Üniversitesi Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu tarafından verilen seminerlerin ilkine Bursa dışından farklı şehirlerden de katılanlar oldu. Çevrimiçi yapılan ilk buluşmada Prof. Dr. Okçuoğlu, modernleşme sürecindeki resim üretimini ve minyatürleri farklı örnekleriyle paylaştı.

Osmanlı ressamlarının, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar hem İran'ın iki boyutlu minyatür geleneğini sürdüren, hem de İtalyanların perspektif bilgisini kullanan minyatürlü kitaplar ürettiğini anlatan Prof. Dr. Okçuoğlu, bu kitaplarda saray hayatından aşk hikâyelerine, padişah portrelerinden düğün şenliklerine, silsilenamelerden falnamelere pek çok farklı konunun resmedildiğini anlattı. Okçuoğlu bu kitaplar aracılığıyla Osmanlı toplumunun hayatının, tahta çıkma törenlerinin, sünnetlerin, elçi kabullerinin ve eğlencelerinin günümüze kadar aktarıldığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Okçuoğlu 17. yüzyılda diğer bir resim türü olan albüm resimlerini de anlatarak bu resimlerde çarşı ressamlarının günlük hayatı ve rengârenk Osmanlı kıyafetlerini sergilediğini söyledi.

Batı dünyasının Osmanlı sarayında üretimlerinden de örnekler veren Prof. Dr. Okçuoğlu, bütün bu eserlerin, kültür tarihi açısından son derece önemli eserler olduğuna da dikkat çekti. Okçuoğlu'nun verdiği Minyatürlerden Duvar Resimlerine Osmanlı Görsel Kültürü başlıklı seminer dizisi 8 ve 15 Aralık'ta yine çevrimiçi olarak devam edecek.