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Oktay Yıldız Sahnesi'nden pandemide anlamlı proje

Bursa’da 25 yıldır çocuk ve gençlik tiyatrosu olarak sahneleri boş bırakmayan Oktay Yıldız Sahnesi (OYS) tiyatrosu pandemiden dolayı köy köy gezerek çocuklara oyunlar sergileyecek.

Bursa'da 25 yıldır çocuk ve gençlik tiyatrosu olarak sahneleri boş bırakmayan Oktay Yıldız Sahnesi (OYS) tiyatrosu pandemiden dolayı köy köy gezerek çocuklara oyunlar sergileyecek.


Projenin amacı belediyelerin desteği ile köy meydanlarında sahne kurup evde kapalı kalan çocukları sokak oyunlarına dahil ederek tiyatro izletmek. Yazar ve yönetmeni Oktay Yıldız Avrupa Birliği ödüllü ‘Çevreci Çocuklar' adlı oyununu köy meydanlarında açık alanlarda drama tekniği ile sunmaya hazır. Haziran ayının ortalarında Bursa'nın köy ve mahallerinde oyun turnesi için start verecek OYS tiyatrosu çevre ve temizlik temalı oyunlarını tüm Türkiye'ye izletmek istiyor.

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