Okul açılmadan öğrenci ve velilere tavsiyeler

Özçırak, "Eğer çocuğun okula alışma süreci 2 haftayı geçerse, vakit kaybetmeden bir uzmandan destek alınmalı" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, 2019-2020 eğitim- öğretim yılı öncesi anaokuluna ve ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin ebeveynlerine tavsiyelerde bulundu. Bu yıl ilk defa anaokuluna veya ilkokula başlayacak olan öğrencilerin oldukça heyecanlı ve kaygılı olacağını belirten Özçırak, "İlk defa çocuğunuz yeni bir ortama girecek. Her zaman alışmış olduğu ev ve konforlu ortamdan biraz uzaklaşıp, arkadaşlarıyla birlikte eğitim ve öğretim sürecine başlayacak. Dolayısıyla aileler ne kadar çocuklara destek olur ve daha az kaygı taşırlarsa, çocukların alışma süreci de bir o kadar kolay olacak. Kimi çocuk okula daha kolay intibak ederken, bazı çocukların daha fazla zorlandığını görebiliyoruz. Biz uzmanların buna ayrılık anksiyetesi dediğimiz annelerden ve babalardan ayrılmakta zorlanan çocuklar olabiliyor. Burada anne ve baba tutumunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Anne ve babanın ilk günler okula gitmesinin normal olduğunu söyleyen Özçırak, "Ama bunun çok uzun sürmesini beklemiyoruz. Çocukların bir iki gün sonrasında ya da bir hafta sonrasında okula alışmış hâle gelmeleri gerekiyor. Ailelerin de okuldaki rollerini ufak ufak azaltarak geri çekilmeleri gerekiyor. Eğer çocuğun okula alışma süreci 2 haftayı geçerse, ve bu süreç biraz daha uzarsa, vakit kaybetmeden bir psikologdan destek almaları gerekir ki bu süreç daha fazla uzamasın" dedi.

Çocukla birlikte okula hazırlık, okula alışmayı kolaylaştırıyor

Okula hazırlık süreci ile ilgili de bilgiler veren Ece Özçırak, "Ama okulların açılmasına bu kadar az bir süre kalmışken, yapılacak en önemli şey çocukla birlikte okula hazırlık sürecine başlamak. Birlikte alışveriş yapmak, okula hazırlıkla ilgili birtakım faaliyetlerde bulunmak olabilir. Çocukla birlikte okulu gezmek, öğretmenle mümkünse önceden tanışmak çocuklar için rahatlatıcıdır. Yani okula ilk gittiği gün oraya biraz âşinâ olmak, binayı tanımak, öğretmenle daha önce tanışmış olmak, çocuklarda rahatlamaya sebep olabilir. O yüzden biz okul öncesi hazırlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Daha önce okula giden ve şu anda uzun bir tatil yapan öğrenciler için de okula başlama sürecinin zor olabileceğinin altını çizen Özçırak, tatilin vermiş olduğu rahatlıktan sonra okula tekrar adapte olmanın zorlaşabildiğini belirtti. Ece Özçırak, "Burada yine ailelere büyük rol düşüyor. Çocuğun daha önceki yıllardan yapmaları gerekenleri bildiklerini için âileler çocuklara bir program oluşturabilir, okulun başlamasına yakın, onların biraz daha disipline yönelik sabah yine aynı saatte kalkmak, akşam aynı saatte yatmak gibi birtakım okulun getirdiği mecburiyetlere öncesinde başlanırsa, çocuklar biraz daha kolay okula intibak ederler " dedi.