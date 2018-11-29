Okul başkanı vaatleri için belediye başkanından destek istedi

İlkokulda okul başkanı seçilen öğrenci, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı okuluna davet ederek, seçim vaatlerini yerine getirmek için destek istedi.

Kadir Koyutürk İlkokulu'nda gerçekleşen okul başkanlığı seçiminde 9 aday arasından 340 öğrencinin katıldığı oylamada 180 oy alarak okul başkanı olan 4-A sınıfından Ediz Ege Akın, arkadaşlarına vaat ettiği hizmetleri yapmak için Belediye Başkanı Osman Sargın'ı okuluna davet ederek destek talebinde bulundu.

Başkan Osman Sargın okulu ziyaret ederek, Okul Müdürü Ömer Faruk Toprak ve Müdür Yardımcısı Macide Topuz ile bir araya geldi. Okul Başkanı Ediz Ege Akın'ın da katıldığı görüşmede genç başkan Sargın'dan okuluna futbol kaleleri, basketbol potaları, okul gazetesi ve bahçe düzenlemesi talep etti. Sargın daha sonra okul bahçesinde çalışma yapılacak alanları inceleyerek, ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Osman Sargın, “Genç kardeşimiz bizlere güvenerek vaatler de bulunmuş. Bizler de genç kardeşimizi mahcup etmeden taleplerini yerine getireceğiz. Gençler ülke yönetiminde, siyasette söz sahibi olacaklar, yine vaatlerde bulunacaklar. Ben genç kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Osman Sargın, Okul Başkanı Ediz Ege Akın ve okul idaresi ile 4-A sınıfını ziyaret etti. Öğrenciler kampanya sürecinde neler yaptıklarını Başkan Sargın'a anlattılar. Ayrıca 4-A sınıfından geçtiğimiz yıl okul başkanı olan Ecrin, bir fedakarlık örneği göstererek başkanlık adaylığından çekilerek arkadaşı Ediz Ege Akın'a destek verdiğini dile getirirken, Başkan Sargın da minik Ecrin'i tebrik etti.