Okul çağı beslenmesine dikkat

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin her yaş döneminde önemli olduğunu dile getiren Diyetisyen Fatma Hallaç Uslu, 6-12 yaş dönemini kapsayan okul çağının ise çocuklarının bedenen ve zihnen gelişimin en yüksek seviyede olduğu bir dönem olduğuna işaret ederek, beslenmeye çok dikkat edilmesi ve öğün atlanılmaması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmenin ileride ortaya çıkabilecek birçok hastalığının önüne geçtiğinin altını çizen Fatma Hallaç, “Okul çağı, 6-12 yaş dönemi, bedenen ve zihnen en yüksek seviyede olduğu, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde hayat boyu devam edebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu düşünüldüğünde çocuk ve gençlere sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi alışkanlığının kazandırılması, sağlıklı hayata bilincinin yerleştirilmesi ve yetişkinlik dönemi hastalıklarının önlenmesi açısından önemlidir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra çocukların daha hareketli bir hayat tarzı benimsemeleri, hareketin arttırılması ve bu konuda desteklenmeleri çocukların sağlıkları açısından çok mühimdir. Sağlıklı beslenme gıda çeşitliliğine dayalıdır. Günlük ihtiyaç duyulan enerjinin gıdalarla vücuda alınması gerekmektedir” dedi.

Çocukların yanlış beslenme alışkanlıklarına da dikkat çeken Diyetisyen Fatma Hallaç Uslu, “Çocuğun ne miktarda ve hangi tur gıdalara ihtiyacı olduğunu bilmemesi, düzensiz beslenme, gıdaların hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasındaki hatalı uygulamalar, okullarda verilen ve yenilen şeyler sağlığa zararlıdır. Bu çağ çocuklarda görülen başlıca beslenme meseleleri zayıflık veya şişmanlık, anemi (kansızlık), vitamin yetersizlikleri, iyot yetersizliği ve diş çürükleridir. Bunların yanında, bu çağ çocuklarında son yıllarda görülen şişmanlığın artışı ile metabolik hastalık tablosu riski de ilişkilendirilmektedir” şeklinde konuştu.

“Çocuklarda ve gençlerde en yaygın görülen olumsuz beslenme alışkanlıklarından biri öğün atlamadır” diyen Diyetisyen Hallaç Uslu açıklamalarını şöyle tamamladı;

“Türkiye'de ve dünyada yapılan beslenme alışkanlıklarının değerlendirildiğinde çocukların en sık atladıkları öğün, günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltıdır. Uykuda geçen uzun açlık sürecinden sonra çocukların güne besleyici bir kahvaltı ile başlaması sağlığı ve başarıyı destekleyecektir.”