Okul faresi iş yerlerine girerken kameralara yakalandı

Bursa'da 4 iş yerinin PVC pencerelerini kanırtarak içeri giren hırsızın okullardan da bilgisayar çaldığı ortaya çıktı. Hırsızın iş yerlerine girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da 4 ayrı iş yeri sahibi, dükkanlarına hırsız girdiğini, çok sayıda bilgisayar ana kartı ile laptop çalındığını ihbar etti. Ekipler söz konusu iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan hırsızın pencereleri kanırtarak içeri girdiğini tespit eden ekipler, zanlının kimliğini belirledi. Hırsızın H.D. (26) olduğunu tespit eden ekipler şahsın yakalanması için düğmeye bastı. Gözaltına alınan H.D'nin daha önce Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 ayrı okuldan bilgisayar çaldığı da öğrenildi. H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.