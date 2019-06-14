Okul kantini personeline hijyen eğitimi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce okul kantinlerinde çalışan personellere hijyen eğitimi verildi.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile okul kantini ve yemekhanelerinde çalışan personele "okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları” konulu hijyen eğitimi verildi. Yapılan eğitim programında gıda hijyeni, gıda mevzuatı gibi kantinlerde dikkat edilmesi gereken birçok hususta bilgiler verildi. Ayrıca gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi satışı ve tüketime sunumu, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları ve yasal mevzuat konularında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya genelinde bulunan okulların kantin ve yemekhanelerin denetimi dışında, kantin çalışanlarına yönelik verilen eğitimlerin fâsılasız devam ettiğini belirtti.