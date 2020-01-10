Okul müdürleri Bursa'daki mesleki ve teknik liseleri geleceğe taşıyacak

8 Ocak Çarşamba günü Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna tanıtılan proje ile üç yılda 100 okul müdürünün liderlik gelişim programına alınması hedefleniyor. “Mesleki eğitimdeki eksikliği gidermek, sanayide yetişmiş teknik ara eleman ihtiyacını karşılamak, gençleri iş ve meslek sahibi yapmak” hedefiyle 1988 yılında Coşkunöz Holding'in kurucusu M. Kemal Coşkunöz tarafından hayata geçirilen Coşkunöz Eğitim Vakfı, yenilikçi bir projeye daha imza attı. Mesleki ve teknik liseleri geleceğe taşıyacak okul müdürlerinin yönetim anlayışlarına katkı sağlanması ve kişisel farkındalıklarının artırılması amacıyla tasarlanan “Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz” adlı liderlik gelişim programı, Bursa Valiliği ile imzalanan Eğitimcilerin Eğitimi (EĞİTEP) Projesi İş Birliği Protokolü'nün ardından 8 Ocak Çarşamba günü düzenlenen tanıtım toplantısıyla başlatıldı.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu'nun ev sahipliğinde Vakıf'ta gerçekleştirilen toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, MESS Eğitim Vakfı yetkilileri ve program kapsamında eğitim alacak okul müdürleri katıldı.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, okul müdürlerine yönelik proje ile bu kurumların en iyi şekilde geleceğe taşınmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Mesleki ve teknik liselerin çıktısı olan nitelikli ve meslek sahibi birey beklentisi, iş dünyası tarafından giderek daha farklı yetkinliklerle talep ediliyor. Gençlerin bu yetkinlikleri kazanmasında, aldıkları eğitimin yanı sıra eğitim kurumunun vizyonu, gelişime açıklığı ve değer anlayışı da büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bu kurumların en tepesinde bulunan ve okullarımızı geleceğe taşıyan okul müdürlerimizin yönetim anlayışları ve farkındalıklarının, gençlerin vizyonunu direkt olarak etkilediğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ‘Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz' ismiyle okul müdürleri liderlik gelişim programını tasarladık. Müdürlerimizin yönetim anlayışlarına katkı sağlanması, kişisel farkındalıklarının artırılmasıyla hayat boyu gelişime rehberlik edilmesi ve iş dünyası beklentilerinin sistematik bir şekilde kendilerine aktarılması için oluşturulan programın, ilimizdeki okullara değer katacağını düşünüyoruz. Başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere programa eğitmenleriyle destek verecek MESS Eğitim Vakfı ve projeye katkı sunan herkese Coşkunöz Eğitim Vakfı adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bursa'nın mesleki ve teknik eğitimdeki yerini daha da güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Sanayicilerimizin destekleriyle yaptığımız iş birliklerinde mesleki/teknik alanlarla beraber kişisel gelişime dönük çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Coşkunöz Eğitim Vakfı ile başlattığımız bu iş birliği ise “ilk” olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Önümüzdeki süreçte de mesleki eğitimin çağın gereklerine uygun şekilde tasarlanması için hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Üç yılda 100 müdüre ulaşılacak

Bursa'daki 100 mesleki ve teknik lise okul müdürü projeye dahil olacak. Üç yıl sürmesi planlanan program kapsamında liderlik, yönetici koçluğu, kuşaklararası iletişimi de içeren farklı başlıklarda eğitimler verilecek. Program boyunca okul müdürü ve müdür yardımcıları, farklı sektörlerden önde gelen markaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Bunun yanı sıra, yeni teknolojiler, kullanılan sistem ve standartların yerinde görülmesi için şirket ziyaretleri düzenlenecek. Okul müdürleri ile birlikte yapılacak Gelişim Planı gözden geçirme çalışması ile de bir yandan plana uyum izlenirken diğer yandan programın geliştirilmesine destek sağlanacak.