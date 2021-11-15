İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okul müdürü koronaya yenik düştü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki, yakalandığı korona virüs nedeniyle vefat etti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki, yakalandığı korona virüs nedeniyle vefat etti.


Bir süredir hastanede korona virüs tedavisi gören ve entübe edilen Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki, akşam saatlerinde vefat etti. Beki'nin ölümü, eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı. Kamil Beki'nin babası Recep Beki'nin de korona virüsten dolayı hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.