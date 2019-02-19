İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Bursa’da 2018 yılında okul önü ve çevresinde 18 bin 563 kişinin sorgulanması yapıldı.

Bursa'da 2018 yılında okul önü ve çevresinde 18 bin 563 kişinin sorgulanması yapıldı.


Bursa'da 2018 yılında okul önlerinde ve çevresinde yapılan faaliyetlerin istatistik raporları açıklandı. Bursa'da 96 farklı okulda 56 kolluk görevlisi sabit şekilde görev yapıyor. Ayrıca tüm okullarda 827 eğitim koordinasyon görevlisi atanmasıyla sıkıntılara anında müdahale stratejisi benimsenip, okullar daha güvenli hale getirildi.



18 bin 563 kişi sorgulandı


Öte yandan okul önlerinde ve çevresinde yapılan denetimlerde 18 bin 563 kişi sorgulandı. 17 aranan şahıs yakalanırken, 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 395 park, 323 internet kafe ve oyun salonu ile 217 kahvehane denetlenip, 176 büfe kontrol edildi.



Bin 178 servis aracı kontrol edildi


Ayrıca verilere göre, okul önleri ve çevrelerinde bin 178 servis aracı ile 2 bin 217 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında 355 araca ceza yazıldı. Toplamda ise, 366 bin 736 lira ceza kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.