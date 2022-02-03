Okul oyunları ile matematiği sevdiler

Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler çevrim içi seminerlerle sosyal başarılarını artırdı.

Matematik dersini eğlenceli hale getiren "akıl oyunları ile matematik" adlı eTwinning projesi sayesinde farklı okul ve şehirlerde eğitim yapan öğretmenler, öğrencileri dersi sevdirerek azamî öğrenmeyi sağladı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu'ndan Tülay Çınar, Zeytinbağı İlkokulu'ndan Melek Şişman ile Nilüfer ilçesinden Şehit Sıtkı Şen İlkokulu öğretmeni Aslı Durmuş, Selhan Bahadır Özçelik ve İnegöl Kocatepe İlkokulu'ndan Gülcihan Yılmaz Sarı'nın yanı sıra Çorum'da Kargı Cumhuriyet İlkokulu'ndan Emrah Karahan ortak projede bir araya geldi.

Kasım ayında başlayan proje kapsamında ilkokul öğrencilerine matematiği 'akıl oyunları' ile sevdiren öğretmenler, maksimum öğrenmelerini de sağladı. Zeka oyunlarının önemine dikkati çeken ilkokul öğretmenleri, bu sayede çocukların aynı zamanda planlı hareket etme becerisinin yanında ezbercilikten uzak araştırmacı bir kişilik kazandırdığını da söyledi.

Proje sayesinde öğrencilerin bir yandan akıl oyunları ile matematiği öğrendiğini belirten öğretmenler, diğer yandan internet üzerinden yapılan webinarlarla da öğrenmelerin pekiştiğini kaydetti.