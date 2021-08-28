Okul-sanayi işbirliği modeliyle Meslek Liselerine ilgi arttı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Bursa'daki 3 okuldan biri olan Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kontenjan doluluk oranları önemli bir artış gösterdi.

Okulun 2018 yılında 208 olan 9. sınıf öğrenci sayısı 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüzde 181 artışla 378'e ulaştı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında da yer alan Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tercih döneminde en çok talep gören okullar arasına girmeyi başardı.

BTSO tarafından kente kazandırılan, Türkiye'de ilk ve tek olan “BTSO 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim Külliyesi”nde yer alan Ömer Halisdemir MTAL'de, istihdam odaklı okul-sanayi işbirliği modeli sayesinde kontenjanlar doldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da meslek liselerine talebin artmasında okul-sanayi işbirliğinin büyük payı olduğunu belirterek, “Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için atılan adımların meyvelerini toplamaya başladık. Önümüzdeki yıllarda meslek liselerimize talebin daha da artacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Burkay, güçlü sanayisi ve üretim kapasitesi ile Bursa için mesleki ve teknik eğitimin büyük önem taşıdığını söyledi. Tüm dünya ile birlikte Bursa sanayisinde de hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını belirten Burkay, “BTSO olarak TEKNOSAB, BUTEKOM ve Model Fabrika gibi projelerle sanayimizi bu dönüşüme hazırlarken, artan mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacına yönelik de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' ile okullarımızda eğitim alanlarının teknolojiyle uyumlu hale getirilmesini hedefliyoruz. Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lise'mizle birlikte toplam 17 okulumuza hamilik yapıyoruz. Mesleki eğitimde önemli bir iş modeli oluşturan ve tüm Türkiye tarafından örnek alınan projemizin yönetimi adına Odamızın sektörel konsey yapılanmasına Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyimizi de ekledik” dedi.

Okullarda eğitim programlarının reel sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılandırılması için örnek bir model oluşturduklarını ifade eden Burkay, “Öğrencilerin reel sektörle dinamik bir ilişki kurmasını sağlayan bu yapı ile konsey üyelerimiz ilgili oldukları alanlara göre mesleki ve teknik liselerle eşleştirildi. Okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve mezun olduğu alanda istihdam etmek amacıyla faaliyetler yürütüyoruz. Okullarımız makine ve teçhizat tedariki, öğrencilerimiz de staj ve istihdam olanaklarında önemli kazanımlar elde ediyor. Mesleki ve teknik eğitim ne kadar güçlü olursa ekonomimiz de o denli güçlü olur. Bu vesileyle meslek liselerimizi tercih eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin eğitim hayatları ve kariyer yolculuklarında daima yanlarındayız” diye konuştu.