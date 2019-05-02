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Okul servisiyle yüksek gerilim kablolarını çaldılar

Bursa’da biri kadın 4 kişi, okul servisiyle 500 metre uzunluğunda yüksek gerilim kablosunu çaldı.

Bursa'da biri kadın 4 kişi, okul servisiyle 500 metre uzunluğunda yüksek gerilim kablosunu çaldı.


Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye esnasında şüphelendikleri okul servisini durdurdu. İçerisinde biri kadın 4 kişi bulunan serviste arama yapan ekipler, 500 metre yüksek gerilim elektrik kablosu ve 50 kilo ağırlığında trafo bakır kablosu ve suç aletlerini ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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