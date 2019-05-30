Okul sporlarına coşkulu final

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ‘öğrencilere spor alışkanlığını kazandırmak amacıyla' İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Bursa Okul Sporları Etkinlikleri'nin (BOSE) ödül ve kapanış töreni, Başkan Alinur Aktaş ile 524 öğrencinin katıldığı renkli programla yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplumda fark edilmese de çocukları gelecekte bekleyen en büyük tehlikenin fiziksel etkinlik eksikliği olduğunu belirterek, bunun önüne geçebilmek için 2018-2019 öğretim yılı içerisinde 300 bini aşkın çocuğa spor yapma fırsatını verdiklerini söyledi.

Sağlıklı şehir Bursa'da çocukları sporla buluşturan ‘Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE)' ödül ve kapanış töreni, coşkuyla gerçekleştirildi. Fethiye Spor Tesisleri'nde düzenlenen törene, sporcu öğrencilerin ödül heyecanı damgasını vurdu.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay da bu heyecanlı günlerinde minikleri yalnız bırakmadı. Ödüllerin verildiği salonda branşlarına göre takım düzeni oluşturan öğrenciler, birincilik-ikincilik ve üçüncülük kupalarını Başkan Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dülger ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay'ın elinden aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, günümüz çocuklarının dijital dünyanın esiri olarak apartmanlarda, komşusunu bile tanımadan, sokak oyunlarından bağımsız şekilde yetiştiğini ifade etti.Bu nedenle hareket etmeyen, kas ve iskelet sistemi yeterince gelişmemiş, koşup oynayamadığı için akciğer kapasitesi sınırlı kalan kitlelerle karşılaşıldığını söyleyen Başkan Aktaş, “Astımlı ve obez, erken yaşlarda depresyon ilaçları kullanan, sosyal ilişkilerde zayıf çocuklarımız var, maalesef. Sokaklar boş, alışveriş merkezleri ile atıştırmalık mekanlar dolu. Tabii ki bunların yanında alkol, sigara ve uyuşturucu da gençlerimizin önünde büyük bir tehlike olarak duruyor. Bu hızla gidersek, sağlığa yapacağımız yatırımlar eğitime yapacağımız yatırımların bir hayli önüne geçecek gibi duruyor” dedi. Toplumda farkına varılmasa da gelecekte çocukları bekleyen en büyük tehlikenin fiziksel etkinlik eksikliği olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Bu gerçekten hareketle Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile bu proje başlatıldı. 5. yılını tamamlayan etkinlikler kapsamında, Bursa genelinde her yıl yüzlerce öğrencimizin spor yapmasına ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine katkı sağladık” diye konuştu.

Başkan Aktaş, BOSE etkinlikleri sayesinde yetenekli çocukların tespit edilerek sisteme alındığını, böylelikle sosyal-ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin önünü açtıklarını ifade etti. İlkokul spor etkinlikleri, 4. sınıflar futbol şenlikleri, mini olimpiyat, sokak basketbolu-atletizm-mangala-satranç ve voleybol şenlikleri, ‘Maceraya Hazır mısın?', ‘Yüzme öğreniyorum' ve ‘Kayak öğreniyorum' projeleri gibi organizasyonlarla bu yıl 300 binöğrenciye ulaştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Tüm etkinliklerimiz ücretsiz yapıldı. Yine okullarımıza ücretsiz malzeme yardımında bulunarak, faaliyetlerin sıkıntısız yürütülmesine zemin hazırladık. Bugün dereceye giren 17 ilçeden toplam 524 öğrencimize, kupalarını takdim edip ödüllerini veriyoruz. Bu vesile ile BOSE'ye katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise konuşmasında, bu yıl BOSE'de belirlenen hedeflerin aşıldığını kaydetti. Spor yaptırılacak çocuk sayısını 250 bin olarak belirlediklerini fakat bu rakamın 50 bin artarak 300 bine çıktığını vurgulayan Dülger, “Organizasyonlar birçok kesimi kapsıyor. Mesela özel eğitim öğrencilerimize yönelik mini olimpiyatlar düzenledik. Yine 1600 öğrencimize yüzme öğrettik. Başkan Aktaş ile ekibine, çocuklarını bize emanet eden velilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.