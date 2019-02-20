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Okul sporlarına Osmangazi damgası

Okul sporları müsabakalarının ardından katıldıkları uluslararası organizasyonda Bursa’yı başarıyla temsil eden Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, valilik tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Okul sporları müsabakalarının ardından katıldıkları uluslararası organizasyonda Bursa'yı başarıyla temsil eden Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, valilik tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.


Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 2018 yılında Hindistan'ın Pune şehrinde yapılan müsabakada Tophane Meslekî Teknik ve Anadolu Lisesi adına boy gösteren Osmangazili badmintoncular, aldıkları dereceler ile göz doldurdu. Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Çek Cumhuriyeti gibi 3 kıtadan toplam 13 ülkenin kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada genç kız ve genç erkekler kategorisinde dördüncü olan sporcular, Görükle Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende ödüllendirildi. Bursa Valisi Yakup Canpolat'ın elinden kupa ve madalyalarını alan Osmangazili sporcular, gelecek yıllarda Türkiye'ye daha iyi dereceler getirmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da onur duyduğu sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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