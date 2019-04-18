Okul sporlarında Osmangazi fırtınası

Badminton branşında yakaladığı ivme ile adından söz ettiren Osmangazi Belediyespor, Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzincan'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 18 takımın yer aldığı turnuvada Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına boy gösteren Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri, Tayfun Taşdemir, Emre Güzel, Semih Gülmez, Yasin Torun ve Semih Doğruer, şampiyon oldu. Üçüncü kez Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmanın mutluluğunu yaşayan genç sporcuların en büyük hayali ise olimpiyatlarda yer alarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

Ulusal ve uluslararası birçok müsabakada Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcuları kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç kabiliyetlerin gelecek için umut verdiğini belirtti.