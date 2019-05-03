Okula yardım edenlere öğretmenler elleriyle kahvaltı hazırladı

BURSA (İHA) – Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde bulunan özel eğitim ve iş uygulama okulu, hayırseverler ile derneklerin destekleri sayesinde özel okulları aratmayacak seviyeye geldi. Öğretmenler ise jest için kendi elleriyle hazırladıkları kahvaltıları yardımda bulunanlara ikram etti.

Özel çocukların eğitim ve uygulamalar gördüğü okula hayırseverler çeşitli desteklerde bulundu. Okula katkı sağlayanları düzenledikleri kahvaltıda ağırlayan öğretmenler, kendi elleriyle yaptıkları kahvaltılıkları hayırseverlere ikram etti. Daha sonra ilçe belediye başkan yardımcıları ve milli eğitim yetkilileri tarafından yardımseverlere plaket takdim edildi. Okul Müdürü İhsan Barut yaptığı açıklamada, ramazan ayı öncesi yapılan yardımlarla okulun çehresinin çok değiştiğini ve hayırseverler sayesinde özel çocukların artık yüzlerinin daha çok güldüğünü söyledi.

Okula yardımda bulunanlardan Optimum Teknolojik Hizmetler'in sahibi Yavuz Aman da verilen plaketin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Ülke ekonomisinin durağan bir dönem yaşadığı bugünlerde maddiyattan daha önemli şeylerin olduğuna dikkat çeken Aman, özel çocukların yüzlerindeki tebessümün her şeye değer olduğunu belirtti.