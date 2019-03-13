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Okulda İstiklal Marşı okundu, minik öğrenciler her şeyi bıraktı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Sait Yılmaz İlkokulunda sosyal deney maksadıyla okul hoparlörlerinden aniden İstiklal Marşı okundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Sait Yılmaz İlkokulunda sosyal deney maksadıyla okul hoparlörlerinden aniden İstiklal Marşı okundu. İlkokul öğrencileri, her şeyi bırakarak İstiklal Marşı'nı okudu.


Sait Yılmaz İlkokulu tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla sosyal deney yapıldı. Öğrencilerden habersiz okul hoparlörlerinden İstiklal Marşı okunmaya başladı. Öğrenciler her şeyi bırakıp İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin İstiklal Marşı'na saygı göstermesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Müdür Yardımcısı Kamuran Kutur, "Öğrencilerimin bu anlamlı günde böyle hassas olması beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı" dedi.

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