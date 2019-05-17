Okulda oyun bir başka

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Sivil Yaşam Derneği üyesi gençlerle birlikte Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Engelli bireylerin de sosyal hayatın her alanında olabilmesi amacıyla her alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlendiği etkinlikle engelli öğrencilere keyifli bir gün yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sivil Yaşam Derneği üyesi gençlerin de katılımıyla okul bahçesini adeta oyun parkuruna çevirdi. Şube müdürlüğü personeli, gönüllü gençler ve okul öğrencileri hep birlikte sokak oyunlarının desenlerini bahçe zeminine ve duvarlara boyayla çizdiler. Daha sonra bu oyun parkurunda katılımcılarla birlikte voleybol, basketbol ve sokak oyunları oynayan çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi.