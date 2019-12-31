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Okulda yangın tatbikatı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Nilüfer Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yangın tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Nilüfer Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.


Bursa itfaiyesi ekiplerince gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat için önce öğretmenlere bilgi verildi. Ardından planlı bir şekilde alam ile birlikte tahliye gerçekleştirildi. Tahliyenin ardından toplanma alanlarında toplanan öğrencilere eğitim verilerek, bilgilerini evde anne ve babalarıyla da paylaşmaları istendi. Bilgilendirmenin ardından okul personeline yangın söndürme tüpleri ile tatbikat yaptırıldı. 267 öğrenci, 45 öğretmen, 4 personel ve idarecilerin katıldığı tatbikat başarı ile sona erdi.

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