Okulda yavrulayan kediyi görünce şaşkınlık yaşadılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan İbni Sina İlkokulu müdürü ve öğretmenleri sabah okula gelince şaşkınlık yaşadı.

İbni Sina İlkokulu Müdürü Murat Berkalp ve öğretmenler sabah okula gelince okul koridorunda yavrulayan kediyi ve 5 yavrusunu görünce şaşkınlık yaşadı. Müdür Berkalp, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sabah okulumuza öğretmenlerimiz ile birlikte geldiğimize inanamadık. Okulumuzun koridorunda yavrulamış bir kedi vardı, öğretmen arkadaşlarım ve ben çok şaşkınlık yaşadık. Okulumuza kedinin nasıl girdiğini bilmiyoruz, görevli arkadaşlar okulumuzu tekrar gözden geçirdiler ve kırık bir cam dahi yoktu. Muhtemelen geceden dünden okulda kaldığını tahmin ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımla birlikte yavrulayan kediyi ve yavrularını temiz bir kutuya koyduk okul bahçesine çıkardık süt, peynir ve sucuk ile karnını doyurduk. Okulda yavrulayan kediyi ve yavrularını Osmangazi Belediyesi ile irtibata geçerek hayvan barınağına teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.