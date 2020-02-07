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Okuldaki çatlaklara veliler sitemli

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi A blokta meydana gelen çatlaklar velileri tedirgin ediyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi A blokta meydana gelen çatlaklar velileri tedirgin ediyor.


V eliler tarafından paylaşılan okul fotoğraflarıyla Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi A Blok'taki riskli bölümler gözler önüne serildi. Veli tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin can güvenliğinin riske atıldığı belirtildi. 1964 yılında yapılan ve çok eski olan okulda üstelik çok fazla çatlaklar oluştuğu da paylaşıldı. Dayanıksız olan ve eğitim öğretimin yapılmadığı bina, buna rağmen yemekhane ve kantin için kullanılıyor. A blokta bulunan yemekhane ve kantin için öğrenciler sürekli binayı kullanmak zorunda kalırken, tedbir olarak sadece kapıların açık tutulduğu belirtildi. Veliler tarafından paylaşılan bilgilerde, muhtemel bir deprem halinde ciddi felaketlerin yaşanabileceği öne sürüldü.


Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından alınan kararda, deprem riski bulunan dayanıksız okulların yıkılmasına ve burada eğitim öğretimin yapılmamasına karar verilmişti. Veliler, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe'den destek beklediğini ifade etti.

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