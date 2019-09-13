Okullar açıldı, temizlik başlamadı

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş, yaptığı açıklamada, "2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlayalı öğretmenlerin seminer dönemi ile birlikte 2 hafta oldu. Ancak hala daha okullara ne yardımcı hizmetli verildi, ne de güvenlik görevlisi. Her gün yüzlerce, binlerce öğrencinin ve velinin girip çıktığı okullar öylesine eğitim öğretime devam ediyor. Hijyenik olmayan şartlarda öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi adeta hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bursa gibi büyük bir şehirde okulların girişlerinde mutlaka güvenlik görevlisi olmalıdır. Aksi halde yaşanacak olumsuzlukların vebali bu işin sorumlularındadır" dedi.

Okulları kim temizleyecek

Gümüş, "Eylül ayının ortasına gelmemize rağmen İŞKUR yoluyla okullara gönderilecek yardımcı hizmetliler okullara gönderilmediği için okullarımız temizlik sıkıntısı yaşamaktadır. Bir yandan okullara para göndermeyen bir yandan da velilerden para toplanmayacak diyen bakanlık, temizliği kimlerin yapmasını beklemektedir? Ekonomik gücü zayıf olan okullar, okul aile birliği hesabından kimseyi çalıştıramadığı için ciddi tehlike altındadır. Kaldı ki süresi belli olmayan bu görevi yapacak kişi bulmak da okullarımız için zor olmaktadır. Daha da vahim olanı ise, yardımcı hizmetlilerin okullara ne zaman gönderileceğinin hâlâ belli olmamasıdır. 1 Eylül itibariyle okullara güvenlik görevlisi ve yardımcı hizmetli verilmesi bu meseleyi çözecektir" diye konuştu.