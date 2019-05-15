Okullar arası spor festivalinde ödüller sahiplerini buldu

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Okullar Arası Spor Festivali sona erdi. 4 bin 200 öğrencinin katıldığı festivalin ödülleri, düzenlenen coşkulu törenle sahiplerine teslim edildi.

İnegöl Belediyesi'nin 3 yıldır Başkanlık Kupası adı altında düzenlediği ve bu yıl Okullar Arası Spor Festivali adıyla 4'üncü kez hayata geçirilen organizasyon sona erdi. Şubat ayında başlayan ve 7 branşta 34 ayrı kategoride düzenlenen festivalde, 36 ortaokul ile 30 lise olmak üzere toplam 66 okuldan 4 bin 200 öğrenci kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Bursa'nın en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyan Okullar Arası Spor Festivalinin tüm branşlarında müsabakaların tamamlanmasının ardından, bugün 10.00'da İnegöl Kapalı Spor Salonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Tüm okulların ve öğrencilerin katıldığı tören, büyük coşkuya sahne oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ödül töreninde, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi de sunduğu gösteriyle programa renk kattı.

İnegöl Belediyesi gençlerin yanında

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, “Çok güzel bir haftanın ve etkinliğin finalini yapmak üzere buradayız. Milli mücadelenin 100'üncü yılında, yaklaşık bir bir buçuk ay önce başlayan İnegöl Belediyesi Spor Festivali Ödül töreni için buradayız. 600 civarı müsabaka ve 4 binin üzerinde öğrencinin yarıştığı çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. İnegöl Belediyesi her zaman gençlerin ve sporcunun yanında olmuştur. Bugün de bunu tescilledi, burada sadece derece alan öğrencileri görüyoruz ama 4 binin üzerinde öğrenci böyle bir festivalde yarıştırmış oldu. Ben bütün öğrencilerimizi ve onlara emek veren bütün hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ise Şubat ayında başlayan festivalin yoğun bir takvimi geride bırakarak Nisan ayında sona erdiğini hatırlatarak; “18 Şubat tarihinde açılışı yapılan İnegöl Belediyesi Okullar Arası Spor Festivali, 30 Nisan tarihine kadar devam eden müsabakaların ardından sona erdi. Bugün de dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. 7 branş, 34 kategoride, 66 okulumuzdan 4200 öğrencimiz centilmence yarıştılar. İki aydan fazla bir sürede gerçekleştirilen müsabakalar çok şükür üzücü bir hadise olmadan tamamlandı. Emeği geçen tüm okul müdürlerimize, çalışma arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, İnegöl Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

19 Mayıs vurgusu

Ödüllerin takdimine geçilmeden önce kürsüye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına vurgu yaparak,“Bu hafta önemli bir haftanın içerisindeyiz. Milli mücadelemizin 100'üncü yılı, aynı zamanda bu hafta engelliler haftası. Geçtiğimiz hafta da yine bizim için çok değerli olan anneler gününü kutladık. Bugün de Okullar Arası Spor Festivalinin ödül töreni için bir arada bulunuyoruz. Böylesi güzel bir faaliyete İnegöl Belediyesi olarak katkı koymaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Belediye Başkanımız Alper Taban öncülüğünde bu tür faaliyetlerle sizinle birlikte çalışmak bizlere mutluluk veriyor. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz Okullar Arası Spor Festivalinde 66 okuldan 4 bin 200 öğrencimiz mücadele etti. 7 farklı branşta ve 34 kategoride ödül alacak öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şubat ayında başlayıp 30 Nisan'da sona eren spor festivalimizin ödül törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle ülkemizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 7 branşta 34 kategoride yapılan tüm müsabakalarda dereceye giren sporcu ve okullara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.