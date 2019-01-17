Okullar bölgesinde polis kuş uçurtmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri okullar bölgesinde kuş uçurtmuyor.

Okullar bölgesinde trafik, asayiş, yunus ve karakol ekiplerince uygulama yapıldı. Gelen araçlar tek tek durdurularak sürücülerin evrakları ve kimleri kontrol edilirken, araç içerisinde bulunanların da GBT sorgulaması yapıldı. Polisler tarafından hem araç içerisindeki vatandaşları detaylı üst aramaları yapılırken, araçların bagaj kısımları didik didik arandı.

Durdurulan araçlardan bir sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Sürücü Muhammed B, imtihanı kazandığını, fakat ehliyetini almadığını söyledi. Yapılan sorgulamada sürücünün doğru söylediği ortaya çıktı. Ancak henüz ehliyetini almayan sürücü ceza yemekten kurtulamadı. Trafik ekipleri ehliyetsiz araba kullan Muhammed B'ye bin TL ceza kesti.