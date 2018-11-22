Okullara yeni oyun grubu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, okul bahçelerine çocuk oyun grubu kurarak öğrencileri sevindirdi.

Çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda oynamalarını sağlamak maksadıyla merkez ve kırsaldaki 184 parkı elden geçiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, ihtiyaç duyulan okulları da yeni oyun gruplarıyla donatıyor. Balibey İlkokulu'nda yapımı tamamlanan oyun alanını inceleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 131 mahallede bulunan çocuk parklarına yenilerini eklerken, bir yandan da mevcut parklarda zemin betonlama, kauçuk zemin, bakım ve tadilat çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sadi Kurtulan, “Parkların hem estetik bir görünüme kavuşması hem de çocukların daha güvenli alanlarda oynaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde 30'a yakın yeni oyun grubunu parklarımıza yerleştirdik. Bununla birlikte okullarımızın bu yöndeki taleplerini de karşılıyoruz. Balibey ile birlikte Yeşilova ve Merkez Anaokulu'nun oyun grubu ihtiyacını giderdik. Bütün çabamız, vatandaşlarımıza hak ettikleri imkânları, güven içerisinde kullanabileceği sosyal alanları sunabilmektir. Çocuklarımız artık daha sağlıklı ve güzel ortamlarda oynayabilecek, aileleriyle ve arkadaşlarıyla eğlenebilecek” dedi.