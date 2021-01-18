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Okullarda güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Bursa’nın Mustakemalpaşa ilçesinde bakanlığın planlamaları doğrultusunda, ilçe okullarında depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında programına alınan Hasan Celâl Güzel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ve İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezinde çalışmalara başlandı.

Bursa'nın Mustakemalpaşa ilçesinde bakanlığın planlamaları doğrultusunda, ilçe okullarında depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında programına alınan Hasan Celâl Güzel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ve İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezinde çalışmalara başlandı.


İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe yaptığı açıklamada, “Güçlendirme çalışmaları süresince Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi “A Blok”ta, İsmail Hakki Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi de Meslekî Eğitim Merkezi binası 4. katında faaliyetlerine devam edecek. Okul ve kurumlarımızın belirlenen süre içerisinde yeniden ve yenilenmiş binalarına kavuşmaları noktasında yapılan güçlendirme çalışmaları müdürlüğümüz tarafından titizlikle takibi yapılacaktır” dedi.

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