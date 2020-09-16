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Okullarda yüz yüze eğitim öncesi büyük hazırlık

Bursa’nın Kestel ilçesinde 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak olan okullar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak olan okullar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.


21 Eylül Pazartesi günü 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencilerin eğitime başlayacakları okulların koronavirüse karşı dezenfekte edilmesi maksadıyla Kestel Belediyesi çalışmalarına başladı. Özel kıyafetli ekipler, sınıflar başta olmak üzere, öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo, koridor ve bahçe gibi alanlarda özel ilaçlarla dezenfekte işlemi yaptı. Ayrıca uzun bir süredir eğitim-öğretimin devam etmediği okullarda peyzaj ve bahçe düzenleme çalışmaları da yapıldı.


Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'Bu yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVİD-19'ün etkisi altında. Bundan dolayı 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarımızda daha da hassas davranıyoruz. Yeni eğitim dönemi öncesinde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı ile anne-babaların huzuru bizler için çok önemli. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim alması için bütün okullarımızdaki dezenfeksiyon işlemlerimizi aralıksız sürdüreceğiz‘' diye konuştu.

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