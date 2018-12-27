Okulları donatan meslek lisesi öğrencilerine Tatlıoğlu'ndan destek

Bursa'da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Tarihin Gülen Yüzü Projesi” ile ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere destek vermeyi sürdüyor.

Kardeş okul seçtikleri Orhaneli'nin Fadıl Mahallesi'ndeki ilkokulun sınıflarını yenileyen ve kırtasiyeden, giyime her konuda yardımda bulunan öğrenciler, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nu ziyaret etti. İrfan Tatlıoğlu, öğrenciler ve öğretmenlere bu anlamlı yardımlarından dolayı teşekkür ederek, destek olacağını söyledi.

Ziyarette, Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Genel Koordinatör Öğretmen Serdar Aksancar ve öğrenciler, Başkan İrfan Tatlıoğlu'ndan okulun bahçesine çocuk parkı kurulmasını talep etti.

İrfan Tatlıoğlu, öğretmen ve öğrencileri ziyaretlerinden ve yaptıkları bu anlamlı projeden dolayı kutlayarak, “Sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese örnek olacak bir proje. İhtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere yardımcı olmanız bizi sevindirdi. Bu projeye destek vermek bizi çok mutlu eder ve üzerimize düşen ne ise yapacağız” dedi.