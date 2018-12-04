Okulları tarayarak geleceğin müzik ustalarını keşif edecekler

Grubun amacının müzik konusunda yetenekli öğrencilere yol göstermek olduğu ifade edildi.

Bursalı müzik ustalarının kurucusu olduğu Hitit Kuartet grubu bu grupların arasında iddiası ile dikkat çekiyor. İsmini Hitit sembolünün güneşinden Hitit Kuartet, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Doçent olarak görevini sürdüren Aslı Özsoy Körner, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi ve viyolonsel sanatçısı İdil Onaran, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görevli ve keman sanatçısı Aycan Demir Küçüközkan ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın Viyola Grup Şefi ve viyola sanatçısı Ercan Gören'dan oluşuyor.

"Sonucunun çok başarılı olacağına inandığımız Hitit Kuartet grubumuz ile yurt içinde ve dışında ses getiren konserler için çalışıyoruz" diyen Aslı Özsoy Körner, “Amacımız kuartetimiz ile klasik müzik ve bizim müziğimizi sentezleyerek bir program ortaya koymak. Yeni kurduğumuz bu grubumuz ile dinleyicilerimiz ve çok sevdiğimiz birlikteliğimizi, müziğimizi paylaşarak, hayatın olmazsa olmazı müziğin daha fazla kitlelere ulaşmasında bir rol oynaması” dedi.

Asıl projelerinin okullara giderek müzik konusunda öğrencilere bir yol göstermek ve ilgi alanlarına ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizen Aslı Özsoy Körner, “Birçok öğrenci konsere gitme imkanına sahip değil, Bu şekilde konseri öğrencilere götürerek müziğimizi ve enstrümanlarımızı tanıtmış olacağız ve onların müzik yeteneklerini keşif edeceğiz” dedi.