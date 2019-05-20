Okulum projesi için İnegöl'e geldiler

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin koordinatörlüğünde gerçekleşen ‘Bursa Okulum' Projesi kapsamında Bursa'da farklı okullarda görev yapan öğretmenler İnegöl'ün tarihine ışık tutan Kent Müzesi ile Mobilya Ağaç Sanayi Müzesini ziyaret ettiler. İnegöl'ün geçmişinde adeta tarihi bir yolculuğa çıkan öğretmenler şehrin bu iki müzesine hayranlıklarını gizleyemediler.

Proje Koordinatörü Yasemin Eser'in gözetiminde ziyaret gerçekleştiren yaklaşık 30 öğretmen, yaşayan müze olarak adlandırılan İnegöl'ün geçmişini bugüne ve geleceğe yansıtan Kent Müzesi ile Mobilya Ağaç Sanayi Müzesini gezmenin yanı sıra İshak Paşa Külliyesini daha yakından görme fırsatına kavuştu. Sergilerin merkezi konumuna gelen kent müzesinde açılışı gerçekleştirilen Nakış/Mefruşat Sergisini de görme fırsatı bularak İnegöl'den güzel duygularla ayrıldılar.

Bursa Okulum Projesi ile müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları, ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ve üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim programlarındaki kazanımların, yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İnegöl'ün müzelerine hayran kaldılar

Her öğretim kademesi için e-kitap ve basılı kitap olacak şekilde “Okulum Bursa” rehber kitaplarının hazırlanacağı bu anlamlı ve özel proje için İnegöl'e gelen öğretmenler İnegöl'ün tarihine ışık tutan müzelerin o büyüleyici atmosferi içerisinde kendilerini farklı bir dünya içerisinde buldular. 15 milyon yıl öncesine ait fosil örneklerinden başlayarak Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar kronolojik olarak kurgulanan Kent Müzesini müze görevlilerinin anlatımlarıyla gezen öğretmenler müzeye olan hayranlıklarını gizleyemezken, Kent Müzesinin bitişiğindeki Mobilya Ağaç Sanayi Müzesine ilk adımlarında karşılarına çıkan orman canlandırması karşısında ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ağaç İşçiliğinden Mobilyaya geçiş sürecinin işlendiği bölümlerin bu kadar güzel bir şekilde kurgulanması karşısında kendi alanında örnek olan bu sektör müzesine de hayran kaldılar.

Bursa Okulum projesi kapsamında gerçekleşen ziyaret hakkında açıklama yapan Proje Koordinatörü Yasemin Eser, “Bugün 2023 eğitim vizyonunda yer alan yenilikçi uygulamalara imkan sağlanacak şekilde okulların bölgedeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır. Ortaöğretim temasında yer alan akademik bilginin beceriye dönüştürülmesi sağlanacak şeklinde hedef doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla doğal, tarihi, kültürel mekanlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanımı sağlanacaktır ifadesinin bir somut ifadesi olarak uygulamaya çalıştığımız Bursa Okulum projesi kapsamında İnegöl'deyiz.”

Bursa'daki tüm müzeler, tarihi mekanlar, bilim merkezleri ve endüstriyel kuruluşları ziyaret ettiklerini belirten Eser, “Bugünde okul dışı öğrenme ortamına en iyi örnek olacak olan müzelerinizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyarette proje içerisinde yer alan Bursa'da farklı okullarda görev yapan yaklaşık 30 öğretmenimiz bizlere eşlik ediyor. Özellikle öğretmenlerimiz ile birlikte doyasıya gezdiğimiz şehrin geçmişini bugüne ve geleceğe yansıtan Kent Müzesi ile Mobilya Müzesine hayran kaldığımızı ifade etmek istiyorum. Bu iki müze birçok şehre örnek olabilecek tarzda dizayn edilmesi açısından da farklı bir önem arz etmektedir. Şehrin hikayesinin bu kadar güzel bir şekilde anlatıldığı, geçmişin bugüne ve geleceğe yansıtılmasına olanak sağlayan böylesi önemli mekanların hayat bulmasına olanak sağlayan ve diğer birçok şehre örnek olabilecek bu iki müzenin hayat bulması için gayret sarf eden herkese şükranlarımızı sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.