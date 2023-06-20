İhlas Haber Ajansı

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Okulun bahçesindeki ıhlamur ağacından düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan Dumlupınar ortaokulunda meydana gelen olayda ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan Dumlupınar ortaokulunda meydana gelen olayda ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı.


Olay, Hamidiye Mahallesinde bulunan Dumlupınar ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Okulun bahçesine giren İsa Eren(68), ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Ihlamur topladığı sırada dengesini kaybeden adam beton zemin üzerine düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adamın sol bacağının kırıldığı öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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