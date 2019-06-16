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Okulun bahçesine öğrenciler için hayrat yaptırdılar

Bursa’da Ford araç tutkunlarının kurduğu Focus Love Grubu üyeleri, bir lisenin bahçesine öğrencilerin faydalanması için 4 çeşmeli hayrat yaptırdı.

Bursa'da Ford araç tutkunlarının kurduğu Focus Love Grubu üyeleri, bir lisenin bahçesine öğrencilerin faydalanması için 4 çeşmeli hayrat yaptırdı.


Bursa'da 2 buçuk yıldır faaliyet gösteren Focus Love Grubu üyeleri, sadece araçlara olan tutkuları ile değil sosyal sorumluluk projeleri ile de göz dolduruyor. Grup üyeleri, Bursa Kazım Baykal Anadolu Lisesinde öğrencilerin faydalanabileceği 4 çeşmeli bir hayrat yaptırdı. Hayratın açılışını yapan grup üyeleri, daha önce de defalarca bu tür projelere imza attıklarını ve bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla çevre, toplum ve hayvanlar için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.

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