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Okulun dibinde yangın

Bursa’nın İznik ilçesinde ilköğretim okulu karşısında çıkan ev yangını öğrencileri korkuttu.

Bursa'nın İznik ilçesinde ilköğretim okulu karşısında çıkan ev yangını öğrencileri korkuttu.


Selçuk Mahallesi Sabah Sokağı'nda Ahmet Özer'e ait üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Sobadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Özer ailesinin oturduğu katta çıkan yangına ilk müdahaleyi oğlu Alican Özer (28) yaptı. Elleri yanan Alican Özer ve evde bulunan babaannesi Zeynep Özer, (75) itfaiye merdiveni ile alınarak 112 ekiplerine teslim edildi.


Öğrenciler alevleri korku dolu bakışlarla izledi. Yangın, itfaiyenin müdâhalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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