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Okuryazarlık seferberliğine bir katkı da Ak Parti Osmangazi'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde eğitim alan kursiyerler sertifikalarına kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde eğitim alan kursiyerler sertifikalarına kavuştu.


Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde ikamet eden onlarca kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında eğitimleri başarıyla tamamlayıp, düzenlenen törenle birlikte sertifikalarına kavuştu.


Sertifika törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt'un yanı sıra kursiyerler ve diğer davetliler katıldı.


Törenin açılışında konuşan AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt, bu anlamlı çalışmanın hayata geçmesinde katkılarının olmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Kurt, “Böyle hayırlı bir çalışmaya vesile oldukları için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.


"Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında eğitimleri başarıyla tamamlayan kadıları tebrik eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de öğrenmenin yaşının olmadığına dikkat çekti ve kursiyerleri cesaretlerinden dolayı kutladı.

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