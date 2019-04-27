“Olgun Gençler”den konser

Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi'nin Türk Müziği Korosu ikinci konserini verdi.

Şef Süveyda Çolakoğlu yönetiminde, 55 yaş üzerindeki 65 kişiden oluşan koro, Türk sanat ve halk müziğinden 25 eseri seslendirdi. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde bir araya gelerek düzenli çalışmalarıyla Bursa'nın en özel müzik topluluklarından biri haline gelen koro, ikinci konserinde de ilgi gördü. Koro üyelerinden 78 yaşındaki Leyla Erdenözer ve 80 yaşındaki Ayşe Gökçen büyük alkış aldı. Seyircilerin de coşkuyla eşlik ettiği Atabarı Türküsü ile tamamlanan konser sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Murat Yıldırım, Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Şef Süveyda Çolakoğlu ve koro üyelerini tebrik etti.

Bugüne kadar bin 100 kişinin üye kaydı yaptırdığı Olgun Gençlik Merkezi'nde müzik çalışmalarının yanı sıra, el sanatları, dil eğitimleri, seminerler gibi 16 farklı branşta faaliyetin yürütüldüğünü hatırlatan Yıldırım, “Yeni dönemde de bütün Nilüferliler'in kendilerine yer bulabileceği sosyal ve kültürel çalışma alanlarını arttırarak hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.