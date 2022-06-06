Olgun gençlerin el emeği eserleri sergilendi

Nilüfer Belediyesi'nin 55 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi hedefiyle hizmete sunduğu Altınşehir ve Beşevler Olgun Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen kurslar büyük katılımla gerçekleşiyor. İki merkezde düzenlenen, sosyal ve kültürel etkinliklere ve çeşitli eğitimlere katılan kursiyerler, hem kendilerini geliştiriyor hem de keyifli anları birlikte yaşıyor.

Nilüfer Belediyesi Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi katılımcıları da 2021-2022 döneminde katıldıkları kurslarda yaptıkları el emeği çalışmaları düzenlenen sergide paylaştı.

Altınşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu sergisinde amigurimi, resim, çini, ahşap boyama atölyelerinde yapılan çalışmalar izlenime sunuldu. Çok sayıda kursiyerin el emeği eserleri büyük beğeni topladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi. Kursiyerleri tek tek kutlayan Özer, eğitmenlere de teşekkür belgesi verdi.