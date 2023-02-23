Olgunlaşma Enstitüsü deprem bölgesine uyku tulumu üretiyor

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. MEB'in koordinasyonunda ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen üretimlerle hazırlanan ihtiyaç malzemeleri Bursa Valiliği ve AFAD koordinasyonuyla deprem bölgesine gönderiliyor. Depremden etkilenen vatandaşlar için battaniye, kazak, atkı, bere, çocuk tulumu gibi birçok ihtiyaç malzemesi üreten Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, üretimine uyku tulumu ile devam ediyor. Üretilen uyku tulumları depremzedelerin zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacına yönelik olarak tasarlanıyor. Üretim yapılırken planlamalar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre devam ediyor. Hummalı bir çalışma yürütülen enstitüde çok sayıda öğretmen, usta öğretici ve kursiyer makinelerin başına geçerek uyku tulumları dikiyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü deprem felaketi sonrasında Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa eğitim camiası olarak kendilerinin de seferber olduklarını ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Türkiye büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldı. Bakanlığımızın koordinasyonu ve Valiliğimizin iş birliğinde deprem bölgesindeki vatandaşlara soğuk kış şartlarında nasıl destek olabiliriz düşüncesinden hareketle ilk günden itibaren çalışıyoruz. Kıyafet ve battaniyeden çadır ve sobaya, gıda maddesinden bölgede kurduğumuz seyyar mutfak ekiplerine kadar tüm imkânlarımızla vatandaşlarımıza destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Bursa eğitim camiası olarak meslek liselerimizden hayat boyu öğrenme kurumlarımıza, temel eğitim okullarımızdan ortaöğretim okullarımıza kadar hep beraber seferber olduk. Bursa Olgunlaşma Enstitümüzde bu çerçevesinde önemli üretimler gerçekleştiriyor. Enstitümüz tarafından üretilen uyku tulumları deprem bölgesine sevk ediliyor. Bizlere destek veren Bakanlığımıza ve Valiliğimize şükranlarımı sunuyor, birlikte önemli çalışmalar yürüttüğümüz eğitim camiamızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Depremden etkilenen vatandaşlara imkânları çerçevesinde azami destek olmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için hep beraber özverili bir şekilde elimizden geldiğince faydalı olmaya çabalıyoruz. Tüm bölümlerimiz canla başla, fedakârlık yaparak çalışıyoruz. İlk günden itibaren başladığımız üretim organizasyonunda bizlere destek veren Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkileri ve İl Müdürlüğü ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.