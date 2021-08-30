Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan Frutti Extra Bursaspor'a ziyaret

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'a sürpriz bir ziyaret oldu. Millî sporcu Mete Gazoz, Antalya'da kamp yapan yeşil-beyazlı takımla bir araya geldi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un Antalya'da kamp çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulübü bugün önemli bir isim ziyaret etti. Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan millî okçu Mete Gazoz, Bursaspor'u ziyaret etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Tokyo 2020'de olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran millî okçumuz Mete Gazoz, Antalya kampında takımımızla bir araya geldi.”