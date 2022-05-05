Olimpiyatlarda Osmangazi damgası

Osmangazi Belediyespor'un milli tenisçisi Emir Vatansever, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) işbirliğiyle Brezilya'da düzenlenen 24. Deaflympics Yaz Oyunları'nda ilk galibiyetini aldı.

Osmangazi Belediyespor'un işitme engelli milli tenisçisi Emir Vatansever, 24. Deaflympics Yaz Oyunları'nda önemli bir galibiyete imza attı. Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) işbirliğiyle Brezilya'da düzenlenen müsabakada ter döken genç raket, ilk maçında Amerikalı rakibi Kevin Esteban Kovacs'ı 6-0 yenerek kuvvetli bir motivasyon yakaladı.

Emir'in sessizliğini kortta bozduğunu vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettiği derecelerle kısa sürede birçok gence umut olan sporcu ile antrenörünü kutladı.